Supercoppa, la Lega ripercorre i passi della Lazio

Dopo il video celebrativo riguardante la Juventus, arriva anche quello sul percorso della Lazio in Coppa Italia

La Lega Serie A, con due diversi video pubblicati sui social, ha voluto omaggiare le squadre finaliste della Coca Cola Supercup.

In vista della finale di domenica, l’istituzione a capo della competizione ha deciso di pubblicare due video riassumendo i percorsi di Juventus e Lazio nei rispettivi tornei che hanno visto le compagini protagoniste indiscusse. Poche ore fa è stato pubblicato il cammino dei bianconeri in campionato, che ha portato all’ottavo successo consecutivo, mentre ora su Twitter è uscito il video celebrativo riguardante la società romana ed il suo trionfo in Coppa Italia. La vittoria di questi due trofei, ha portato le squadre ad affrontarsi per conquistare un’ulteriore coppa: la Supercoppa Italiana.