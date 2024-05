Calciomercato Lazio, DOPPIO colpo dall’AZ? Fabiani studia le possibili trattative con il club olandese. I dettagli

Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, la Lazio starebbe parlando di mercato con l’AZ Alkmaar, in vista di quello che potrebbe essere un doppio colpo biancoceleste.

Fabiani è in contatto con alcuni emissari del club olandese per studiare le situazioni legate a Vangelis Pavlidis, 25enne attaccante centrale, e per il giapponese Yukinari Sugawara, difensore classe 2000. Portare entrambi in Italia sarà difficile, ma il club starebbe capendo quale dei due profili potrebbe essere il più adatto