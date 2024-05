Tchaouna Lazio, si fa sul serio: la Salernitana fissa il PREZZO per l’esterno classe 2003, obiettivo dei biancocelesti

Sembrerebbe far sul serio la Lazio, che avrebbe individuato in Loum Tchaouna, esterno classe 2003 della Salernitana, un rinforzo per la prossima stagione.

Come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa può entrare nel vivo: il club campano ha fissato il prezzo, ballerebbe una clausola da 8 milioni, ma la Salernitana lo sta valutando 10 e

deve riconoscere il 40% dell’eventuale rivendita al Rennes, società da cui l’ha acquistato. Si

tratta sul prezzo, si può chiudere nella prima settimana di giugno.