Supercoppa italiana, si giocherà a Riad: rimangono dubbi su data ed orario

La partita di Supercoppa Italiana tra Lazio e Juventus si giocherà a Riad: rimangono dubbi su data ed orario del match

Lazio e Juventus sono ancora in attesa del comunicato ufficiale sulla data e l’orario della finale della Supercoppa Italiana. Il dubbio relativo al luogo, invece, dovrebbe esser stato sciolto. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, si giocherà al King Saud University Stadium di Riad, e non a Gedda. I due club avranno un cachet di 3,5 milioni e sono già stati effettuati tutti i sopralluoghi. A proposito della data, si dovrebbe giocare domenica 22 dicembre con calcio d’inizio tra le 17 e le 18 italiane. La Lazio giocherà giovedì 12 in casa del Rennes l’ultima partita del girone d’Europa League, mentre la Juventus sarà impegnata l’11 contro il Leverkusen in Champions League. Verso il rinvio, dunque, Lazio-Verona e Sampdoria-Juventus, entrambe in programma il 22 dicembre.