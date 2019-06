Supercoppa italiana, lunedì si decidono data e luogo

Supercoppa italiana / Nell’assemblea di lunedì, verranno decise data e luogo della finale tra la vincente della Serie A e della Coppa Italia

Tornare in Arabia Saudita oppure restare in Italia? Questo è il dilemma della Lega Calcio, che non ha ancora sciolto le riserve sulla Supercoppa italiana. Quest’oggi si terrà un’assemblea di Lega, ma non verrà toccato questo punto, che verrà affrontato lunedì.

DATA E LUOGO – Secondo quanto riportato da Tuttosport, bisognerà dunque aspettare la prossima settimana per avere delucidazioni sulla data e sul luogo della finale. Qualora dovesse esser disputata nuovamente a Gedda, la sfida tra Juventus e Lazio, dovrebbe coincidere con la pausa invernale del campionato. Discorso diverso invece se si optasse per restare in Italia, con la Supercoppa che si disputerebbe all’Olimpico il 17 o il 18 agosto.