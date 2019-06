Lazio, operazione sfoltimento: tredici giocatori in certa di sistemazione

Tredici giocatori della Lazio sono in certa di sistemazione, e per altri il futuro è ancora da comprendere: il punto della situazione

La sessione di calciomercato non è ancora partita ufficialmente, ma le società sono già all’opera per rinforzare le rose a disposizione degli allenatori. E non solo. La parte più delicata è proprio quella che riguarda i giocatori in uscita, che in casa Lazio sono ben 13: Di Gennaro, Djavan Anderson, Filippini, Minala, Rossi, Palombi, Vargic, Tounkara, Kishna, Bari, Silva, Baxevanos e Mohamed. Cristiano Lombardi rimarrà un altro anno in prestito al Venezia, mentre sia Tiago Casasola che Andrè Anderson verranno valutati nel ritiro di Auronzo.

PUNTO DELLA SITUAZIONE – Bruno Jordão e Pedro Neto sono praticamente ad un passo dal Benfica, e il loro trasferimento porterà nelle casse della Lazio un tesoretto di circa venti milioni di euro. Wallace e Badelj, riporta La Gazzetta dello Sport, sono sicuri partitenti, con il primo che ha affidato il proprio futuro al super procuratore Jorge Mendes, al lavoro per trovargli una sistemazione o in Brasile o in Premier League. L’offerta minima accettabile, in ogni caso, si aggira intorno ai cinque milioni di euro. Simile la situazione di Badelj, che si muoverà per un cifra di poco superiore (7-8 milioni). A proposito di Caicedo, come anticipato, la valutazione della Lazio è di 8-9 milioni, e la volontà del giocatore è quella di partire. Interesse di Fiorentina e Benfica per Patric. Ancora da chiarire il futuro di Stefan Radu e Alessandro Murgia: il primo, se dovesse lasciare Roma, lo farebbe a zero, mentre per il secondo si parla di un prestito alla Spal con eventuale riscatto e controriscatto (5 milioni per gli emiliani, 6 per l’eventuale recompra biancoceleste).