Supercoppa italiana, Inter-Lazio: i precedenti con Marchetti. Ecco quando il direttore di gara ha incontrato i biancocelesti

Sui propri canali ufficiali il club comunica i precedenti con l’arbitro Marchetti, direttore di gara del prossimo incontro di Supercoppa italiana tra Inter e Lazio.

I PRECEDENTI– «La designazione arbitrale per la semifinale di ha assegnato la direzione della gara di EA SPORTS FC SUPERCUP Inter-Lazio a Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Mokhtar: Marinelli sarà il IV ufficiale mentre Di Bello e Di Paolo sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR, con Vecchi come riserva. Secondo incrocio per Marchetti con i biancocelesti, dopo la vittoria per 0-2 di questo campionato a Empoli. Quinto invece con i nerazzurri: 4 precedenti e altrettante vittorie finora».