Supercoppa di Malta, Zauri: l’ex Lazio conquista il suo primo trofeo da allenatore

Supercoppa di Malta, l’ex giocatore della Lazio grazie alla vittoria con il suo Hamrun Spartans vince il suo primo trofeo da allenatore

Successo netto per Luciano Zauri, il quale riesce a portare a casa come allenatore il suo primo trofeo in bacheca. Il suo Hamrun ha dominato contro Birkirkara di un altra vecchia conoscenza italiana ovvero Tedesco e il match si è concluso con un netto 4-0, oltre a Zauri esulta un altro ex Lazio ovvero Marchetti.