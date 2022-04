Supercoppa 22/23, dove si giocherà la finale? I dettagli

Decisione importante e ufficiale per la Supercoppa 22/23: dove si giocherà la competizione? Ecco tutti i dettagli

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, sono state già individuate due ipotetiche date, ossia il 9 o il 12 agosto. Queste però sarebbero valide nel caso in cui la sfida si dovesse svolgere in Italia. Nel caso in cui non sarà così, ci sarebbe già pronto il piano B. Non andrebbe infatti scartata l’ipotesi Arabia Saudita, con cui c’è l’ultimo slot del contratto, che garantisce alle finaliste 3,5 milioni di euro ciascuna. Occhio anche all’ipotesi che si giochi in uno degli Emirati.