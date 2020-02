Studiamo l’avversario della Lazio: il Genoa

L’avversario della Lazio per questa giornata di campionato è il Genoa. Analizziamo la squadra di Nicola, tra punti di forza e punti deboli

Questa domenica la Lazio dovrà affrontare il Genoa, squadra con buone individualità ma attualmente in difficoltà in campionato.

Il Grifone al momento è terzultimo il classifica ma viene da due vittorie, due pareggi ed una sconfitta nelle ultime cinque gare ed ha conquistato 8 punti su 15 disponibili. Nell’ultimo turno di Serie A, i rossoblù hanno vinto per 0-3 in trasferta a Bologna grazie alle reti di Soumaoro, Sanabria e Criscito. Al momento il migliore giocatore della rosa di Nicola per rendimento è Sturaro, con una media di 11,5 Km percorsi ed uno sprint di 0.9 Km (tutto secondo i dati della Lega). Il Genoa subisce molto in chiusura di primo tempo: sono 12 i gol subiti dal 30′ al 45′. Solitamente lo schieramento preferito dal tecnico è il 3-5-2. I bomber della rosa sono il capitano Criscito e Pandev, con 6 reti all’attivo. Il miglior assist-man è Ghiglione, avendone compiuti 5.