Strakosha: «Sogno la Premier da sempre. Onorato dalle voci sul Chelsea»

Strakosha, in una lunga e interessante intervista rilasciata ai microfoni di The Here We Go Podcast”, condotto dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, ha parlato del suo sogno di giocare in Premier League.

«Voglio mettermi in forma per un nuovo campionato. So che andare via dall’Italia richiederà molto lavoro fisico. Comunque sono molto onorato che il mio nome venga accostato a top club come il Chelsea. Sogno la Premier da sempre, da quando ero bambino».