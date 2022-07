Strakosha-Reina, la doppia bocciatura di Sarri è servita

Dopo l’alternanza nel corso della stagione, per Strakosha e Reina è arrivata la doppia bocciatura di Maurizio Sarri

Maurizio Sarri ha di fatto epurato la porta della Lazio. Gli addii di Strakosha e Reina portano la sua firma indelebile. Come riferisce il Corriere dello Sport infatti, l’alternanza nel corso della stagione non ha convinto il tecnico che ora si aspetta due nuovi innesti visto che ad oggi in ritiro ci saranno solo Adamonis e Alia, di rientro dal prestito al Monterosi.

Nella scorsa stagione a partire titolare fu Reina ma i 29 gol incassati nelle prime 15 giornate (a fronte di soli due clean sheet) spinsero Sarri all’avvicendamento con Strakosha, partito titolare per 23 partite subendo 29 reti ma rispetto al compagno ha mantenuto la porta inviolata per 8 gare, 4 delle quali consecutive (record mai raggiunto durante la gestione Inzaghi).