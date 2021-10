Strakosha gioisce: «Grande vittoria di gruppo» – FOTO

Strakosha ha mostrato tutta la sua gioia per il successo della Lazio sull’Inter: il suo suo post su Instagram

Una vittoria importante quella della Lazio contro l’Inter. A mostrare la sua gioia è stato anche chi non è sceso in campo, come Thomas Strakosha.

«Gruppo», questo quanto scritto dal portiere albanese, che sottolinea quale sia il vero punto di forza di questa Lazio.



Ora non resta che attendere se l’estremo difensore avrà nuovamente una chance in Europa League nella sfida di giovedì contro il Marsiglia.