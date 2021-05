Strakosha, con l’addio di Inzaghi può cambiare il suo futuro

Il futuro di Strakosha potrebbe essere rimesso in discussione e non essere così certo a causa dell’addio di Inzaghi

L’addio di Simone Inzaghi potrebbe cambiare tante cose in casa Lazio, a partire dai piani per la porta biancoceleste. Pepe Reina sembra essere comunque certo di restare, ma i veri dubbi riguardano Thomas Strakosha.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, il portiere albanese sarebbe voluto andare via perché non avrebbe apprezzato l’aver perso il posto da titolare. Ora però tutto potrebbe cambiare. Il suo contratto scade nel 2022, il prossimo anno entrerà in regime di svincolo e già da gennaio 2022 sarà libero di poter firmare con altri club. Il classe ’95 è però un patrimonio della Lazio, dove è cresciuto, e Lotito e Tare non vorrebbero sciupare un patrimonio che potrebbe fruttare un’ottima plusvalenza.