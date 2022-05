Strakosha, ecco l’addio alla Lazio: vicina la chiusura con il Fulham

Strakosha è in chiusura con il Fulham. Il portiere giocherà oggi la sua ultima partita con la maglia della Lazio: i dettagli

Non solo Leiva e Luiz Felipe, anche Strakosha è pronto a salutare la Lazio. Il portiere oggi vestirà per l’ultima volta la maglia con l’Aquila cucita, poi si accaserà al Fulham.

A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, sottolineando che il club inglese – neopromosso in Premier League – gli avrebbe offerto un quadriennale per convincerlo e che l’accordo è praticamente in chiusura.