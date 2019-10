Stoccarda, l’ex Lazio Hitzlsperger è il nuovo CEO del club

Nuovo incarico per Thomas Hitzlsperger nello Stoccarda di cui era già direttore sportivo da cinque anni

Thomas Hitzlsperger è il nuovo CEO dello Stoccarda, club in cui ha già ricoperto il ruolo di direttore sportivo da cinque anni a questa parte.

Detto anche “The Hammer” per la potenza del suo tiro il tedesco ha indossato anche la maglia della Lazio in cui rimane solo sei mesi, segnando una sola rete. Ora inizia un nuovo capitolo per lui che così ha dichiarato al profilo ufficiale del club: «Sono molto felice, mi divertirò in questo nuovo lavoro, ringrazio la società per la fiducia».