Makinwa: «Preferisco il modulo con Pedro falso nove, Sarri bravo ma...»

Stephen Makinwa, ex attaccante della Lazio, ha parlato del nuovo corso di Maurizio Sarri: le sue dichiarazioni

Stephen Makinwa, ex biancoceleste, in collegamento a QDL ha analizzato il nuovo corso biancoceleste con Maurizio Sarri alla guida:

«Ora sono un procuratore, ho dei ragazzi ma lavoro molto all’estero e meno in Italia. Ora ci sono troppi interessi, ognuno ha i propri, non commento le dichiarazioni di Raiola nei confronti di Infantino. Lazio-Juventus? Sono due squadre importanti, io da laziale tifo per la squadra di Sarri. Sono entrambe in un momento delicato, sarà una gara delicata. Pedro prima punta? La Lazio ha un attacco importante, ma ha anche centrocampisti che possono inserirsi partendo da dietro. Io personalmente preferisco un attacco che non concede molti riferimenti agli avversari. E’ una formula che mi piace. Probabile che questa sia una delle peggiori Juventus degli ultimi anni, ma come mentalità c’è sempre la necessità di vincere. Sarri? E’ un tecnico che ha dimostrato in tanti anni di essere un grande allenatore. Con Inzaghi la Lazio ha fatto molto bene, per lui non è semplice fare meglio. Ora deve solo trovare continuità».