Stengs Lazio, le sue parole riaccendono la speranza? Le ULTIME NOVITA’. Gli ultimi aggiornamenti

Clamorosa novità che potrebbe indirettamente riguardare il calciomercato Lazio di questa estate. Calvin Stengs, seguito da vicinissimo del club biancoceleste, ha rifiutato il trasferimento allo Charlotte.

PAROLE – «Mi rendo conto sempre di più di quanto mi trovi bene al Feyenoord e di voler restare lì. Tornerò al Feyenoord e darò tutto per il club, i miei compagni di squadra e i tifosi. Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione e di giocare in Champions League».