Stendardo: «Lazio virtuosa, ottiene risultati coi conti in ordine. E Milinkovic...»

Guglielmo Stendardo è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il momento del calcio e non solo

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Guglielmo Stendardo – ex difensore della Lazio – ha parlato del momento che sta vivendo il calcio e non solo. Le sue parole:

MILINKOVIC – «Ho visto Milinkovic-Savic giocare molto bene, nonostante l’infortunio ha anche segnato. E’ il solito giocatore che fa la differenza anche in nazionale. Il Mondiale per un atleta è una competizione importantissima, è una grande vetrina. Lui sa benissimo che la Lazio non è un punto di partenza, ma di arrivo. Gioca in una squadra che ha un allenatore tra i migliori del calcio mondiale. Su di lui c’è un progetto anche per il futuro da parte di Lotito, un rinnovo contrattuale ad un elemento così forte vorrebbe dire avere un futuro da protagonista. Certo, è normale che eventuali offerte importanti dovranno essere valutate, ma dobbiamo capire che siamo in un momento in cui il calcio è in grande difficoltà».

CRISI DEL CALCIO – «Ci sono difficoltà in cui molti club sono indebitati. Ribadì questo concetto anche Igli Tare quando venne alla Luiss. Ed aveva ragione nel sostenere che è il momento di mettere ordine e di controllare in maniera più puntuale. Ci sono club che hanno rispettato le norme ed altre no e questo crea un problema anche sul versante dell’equa competizione».

JUVENTUS – «Oggi abbiamo due inchieste precise, una ordinaria ed una sportiva. Poi va valutata anche la posizione degli organi di controllo della UEFA. Anche sul mercato ci sarà un freno, per la Juventus, ma anche per altre società, soprattutto sul fronte degli ingaggi. La presunzione di innocenza va sempre conservata, ma basta leggere i bilanci per distinguere i club virtuosi dagli altri. Club come la Lazio, il Napoli, il Milan stanno ottenendo risultati con i conti in ordine».