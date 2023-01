Milan, Pioli: «La Lazio sta facendo un ottimo campionato, noi…»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Lazio: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, Stefano Pioli ha dichiarato:

«Una partita importante perché dobbiamo superare questo momento delicato. Stiamo lavorando sui nostri principi, idee e su come stiamo in campo. conosciamo i nostri valori e dobbiamo portarli in campo. La Lazio sta facendo un ottimo campionato, ha sei punti in più rispetto all’anno scorso. Sarri è capace, ha un’identità precisa, manca Immobile ma c’è Felipe Anderson. Palleggia bene e va bene in profondità. Sia Lazio sia Milan vogliono controllare la gara, ma il Milan deve essere dominante. Dobbiamo palleggiare bene ed essere concreti nelle situazioni di gol. La Lazio è una squadra di qualità che in questo momento sta bene. Stiamo preparando bene la partita, come sempre facciamo. L’approccio alla partita è importante, ma anche la continuità nella partita è importante».