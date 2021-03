Stefan Radu, elogi dalla Romania: «Una perdita non averlo in Nazionale»

Stefan Radu ieri è stato tra i migliori in campo. Per questo, ma non solo, in Romania si è parlato di lui e del suo addio alla Nazionale

401 presenze e tanta lazialità. Stefan Radu è sicuramente uno dei simboli di questa Lazio. Ieri il difensore è stato tra i migliori in campo in quel di Udine. Ed ecco che a parlare di lui è stato Adrian Mihalcea, ex attaccante e vice di Contra nella Nazionale rumena.

L’ex giocatore, intervistato da ‘Look Sport’, si è soffermato sul difensore dei capitolini, sottolineando come non averlo a disposizione sia davvero una grande perdita: «Non poterlo convocare è senza alcun dubbio una grande perdita. Sicuramente la sua maturità ci avrebbe aiutato. Tutti gli allenatori lo avrebbero voluto convocare. Il presidente della Federazione ha provato a convincerlo, ma non c’è stato nulla da fare». Perché Stefan Radu, ormai da tanti anni, ha scelto solo la Lazio.