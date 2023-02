Stankovic: «Sono deluso per il risultato ma non per la prestazione»

Stankovic, il tecnico serbo commenta a caldo la prestazione della sua squadra contro la Lazio, ecco le sue parole

Al termine della partita contro la Lazio, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Dejan Stankovic, il quale rilascia a caldo queste dichiarazioni, sulla prestazione della squadra

PAROLE – Andiamo avanti, sono deluso per il risultato ma non per come hanno giocato i miei ragazzi. Purtroppo questo è il calcio, abbiamo giocato contro una squadra molto forte e con obiettivi diversi dai nostri: hanno una delle migliori difese, contro una squadra così non si possono avere 7-8 occasioni da gol ma bisogna sfruttare le 2-3 che ti capitano. Stasera le due punte erano Gabbiadini e Lammers.

Devo pensare alla squadra, senza sbilanciarmi troppo, ma si può rischiare di più. Stasera siamo passati al rombo dopo aver subito gol. Abbiamo lavorato bene e scelto come stare in campo in base ai giocatori a disposizione: ci vuole più tranquillità davanti alla porta. Abbiamo perso tanti punti dall’80’ al 95′, ma finché non c’è la matematica non mollo: di alzare la bandiera bianca non se ne parla.

I miei ragazzi stanno dando tutto, ma purtroppo non basta. Non voglio mollare: giochiamo per un club importante, dobbiamo uscire sempre a testa alta. Non accetto la situazione, ma bisogna viverla e andare avanti