Stankovic, l’ex Lazio si infuria con un giornalista: «Dici solo c***e e sai soltanto provocare. Non sai niente»

Stankovic perde la calma: duro scontro con un cronista russo, «Non capisci nulla di calcio, smetti di provocarmi!»

Un fine settimana surreale per Dejan Stankovic in Russia. L’ex centrocampista dell’Inter, oggi allenatore dello Spartak Mosca, ha perso la calma durante un’intervista post-partita seguita al successo per 2-1 contro l’Akhmat Grozny. Alla domanda di un cronista sull’operato dell’arbitro, Stankovic ha reagito con evidente irritazione: in tre lingue – inglese, italiano e serbo – ha attaccato duramente il giornalista, accusandolo di incompetenza e di voler solo provocare. La scena, carica di tensione, non è passata inosservata.

Il giorno successivo è arrivata la svolta: Stankovic e lo Spartak Mosca hanno annunciato la fine del rapporto, una decisione consensuale ma inattesa. L’avventura del tecnico serbo, iniziata a maggio 2024, si chiude con la squadra al sesto posto in classifica, a quota 25 punti, otto in meno rispetto al Krasnodar capolista. Un rendimento altalenante che non ha soddisfatto le aspettative, lasciando sorpresi tifosi e addetti ai lavori.

Così, dopo una carriera da giocatore ricca di emozioni con l’Inter, Stankovic archivia la parentesi russa in maniera turbolenta. Resta ora da capire chi guiderà lo Spartak nella prossima fase e quali riflessioni accompagneranno il tecnico serbo dopo un epilogo tanto improvviso quanto clamoroso.

STANKOVIC – «Mi fai solo questa domanda? Invece di parlarmi della partita, di come ho schierato la squadra e dei cambi, mi chiedi solo dell’arbitro? Sei un giornalista? Perché mi provochi? Non sai niente di calcio, non sai niente. Come tutti i giornalisti, dici solo c***e e sai soltanto provocare. Non sai niente».

