Stankovic: «Mihajlovic mi ha insegnato tanto. È un punto di riferimento»

Dejan Stankovic ha parlato oggi presentandosi come nuovo tecnico della Sampdoria: le sue dichiarazioni

Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Paolo Mantovani, la Sampdoria ha presentato ufficialmente Dejan Stankovic. Queste le sue dichiarazioni su Mihajlovic.

MIHAJLOVIC – «Ogni tanto lo chiamo papà e si arrabbia. Per me è un fratello maggiore, un punto di riferimento sotto ogni punto di vista. Il modo di affrontare la vita, senza mai mollare, mi ha insegnato tanto. Gli voglio un mondo di bene, come se avessimo lo stesso sangue. Volevo vincere anche per lui a Bologna, ci saranno altre partite da dedicargli direttamente».

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI