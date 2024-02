Stadio Flaminio, le possibili tempistiche per la presentazione del progetto: i dettagli sulle ultime novità

Oggi l’emittente radiofonica Radiosei, ha approfondito la questione che parlava dell’assegnazione del progetto di riqualificazione del Flaminio uno studio di architettura di valore internazionale, aggiungendo alcuni dettagli che fanno riferimento alle possibili tempistiche per la presentazione del progetto e, se tutto dovesse procedere secondo i piani, la costruzione dello stadio.

Entro i prossimi 60 giorni, stando a quanto scrive Radiosei, dovrebbe essere presentato al Comune di Roma uno studio di fattibilità. Vale a dire un progetto preliminare che andrà analizzato sotto più aspetti per valutarne la praticabilità. Tra i temi che verranno approfonditi c’è quello rilevante del modo in cui si intende procedere per la trasformazione della struttura: se, quindi, ristrutturando l’impianto già esistente o se scegliendo la strada, che al momento sembrerebbe più probabile, della demolizione e ricostruzione. La decisione verrà presa entro i prossimi due mesi. Per il momento la presentazione del progetto sarebbe solo un primo passo di un lungo percorso e non un’ipoteca sullo stadio. Un passaggio necessario per avere ben chiara l’idea di possibili intoppi e degli ostacoli che andrebbero, eventualmente, superati.

Se il progetto presentato da Lotito e dall’architetto di riferimento in seguito alle verifiche dovesse ottenere tutte le approvazioni necessarie, le tempistiche per tirare sù e completare la realizzazione del nuovo impianto si aggirerebbero intorno ai due anni e mezzo.