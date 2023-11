Stadio Flaminio, Onorato risponde a Lotito: «Gli abbiamo ribadito questo più volte»

Stadio Flaminio, l’Assessore Alessandro Onorato ha risposto a Claudio Lotito, presidente della Lazio: le sue dichiarazioni

Lo Stadio Flaminio resta un tema aperto in casa Lazio. Alle parole di ieri del presidente Lotito è arrivata la risposta, a Tag 24, dell’Assessore Alessandro Onorato:

«Parole di Lotito? Nella sua intervista sui 50 mila posti non dice ‘se il comune me lo fa fare’. Abbiamo detto più volte a Lotito di venire avanti con un progetto. Di più non possiamo fare».