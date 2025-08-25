Stadio Flaminio, la Lazio pronta al passo decisivo: entro 48 ore l’integrazione progettuale. Le ultimissime sui biancocelesti

Il progetto per il nuovo Stadio Flaminio targato Lazio entra nella fase cruciale. Dopo settimane di attesa e interlocuzioni con il Comune di Roma, l’assessorato capitolino continua a mostrare fiducia: l’idea biancoceleste viene considerata solida e ben strutturata. Tuttavia, il tempo stringe. Come riportato da Il Messaggero, la società deve fornire entro le prossime 48 ore le integrazioni richieste dagli uffici tecnici per poter riavviare ufficialmente l’iter di valutazione.

Verso la Conferenza dei Servizi

La Lazio è pronta a inviare la documentazione integrativa necessaria, un passaggio fondamentale che consentirà l’apertura della Conferenza dei Servizi. Questo organismo sarà chiamato a esaminare nel dettaglio il progetto e a fornire le autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori.

L’obiettivo del Comune è ambizioso ma chiaro: far partire la Conferenza entro la prima metà di settembre, così da ottenere risposte concrete entro dicembre. Un’accelerazione che potrebbe cambiare radicalmente il destino dello storico impianto romano, abbandonato da anni e al centro di numerosi tentativi di riqualificazione mai andati in porto.

Un sogno biancoceleste vicino alla realtà

Per la Lazio e i suoi tifosi, il ritorno al Flaminio rappresenterebbe molto più di una semplice questione logistica. Sarebbe il coronamento di un sogno coltivato nel tempo, un ritorno alle radici e alla storia. Il presidente Claudio Lotito, da sempre sostenitore del progetto, ha ribadito più volte la volontà di restituire alla città uno stadio moderno, funzionale e rispettoso dell’identità biancoceleste.

Se tutto procederà secondo i tempi previsti, il via libera potrebbe arrivare entro Natale. Un regalo speciale per i tifosi, che vedrebbero finalmente concretizzarsi un progetto capace di rilanciare non solo la squadra, ma anche un intero quartiere.

Countdown iniziato

Le prossime ore saranno decisive. Con l’invio dell’integrazione progettuale, si riaccende la speranza: il Flaminio potrebbe presto tornare a vivere, vestito di biancoceleste, pronto ad accogliere la Lazio e i suoi campioni come Ciro Immobile, bomber e capitano, simbolo della rinascita sportiva del club.