Stadio Flaminio Lazio, presentato il piano economico finanziario: la situazione ed i prossimi passi

Stadio Flaminio Lazio, la società biancoceleste fa passa in avanti per la realizzazione del nuovo impianto di proprietà. Tutti i dettagli

Come riportato da Radiosei, nella giornata di ieri la Lazio ha presentato il piano economico finanziario per il progetto del nuovo Stadio Flaminio. Si tratta di un documento che spiega come verrà finanziato il progetto ed è un passo importante per permettere l’apertura della conferenza dei servizi.

Ora, la società biancoceleste attende l’ottenimento dell’utilità pubblica, stessa cosa che vale per la Roma Nuoto. Poi sarà il Campidoglio a decidere quale progetto è meritevole dell’interesse pubblico.