Stadio Flaminio Lazio, Lotito assume Legends, azienda leader nel marketing

Stadio Flaminio Lazio, Claudio Lotito si appoggia ad un gigante del Marketing per il progetto di restauro dell’impianto romano

Prosegue il progetto della Lazio di restauro dello Stadio Flaminio e, come riportato dal Messaggero, Claudio Lotito ha deciso di assumere la compagnia di marketing Legends.

Si tratta di una delle aziende leader per quanto riguarda il marketing di eventi dal vivo e che in passato a collaborato con FIFA, NBA, NFL e Real Madrid tra i tanti nomi con cui ha lavorato. A loro il compito di valorizzare il brand e creare una strategia di “narrative marketing” che aiuti i biancocelesti a strappare il sì alla giunta romana per poter iniziare i lavori di restauro.