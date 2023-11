Stadio Flaminio, Margiotta Nervi gela Lotito: «Impianto mai a lui, ecco perchè»

Stadio Flaminio, Elisabetta Margiotta Nervi gela Claudio Lotito sull’impianto: mai ad un privato come lui. Le dichiarazioni

In casa Lazio resta in piedi il discorso legato allo stadio Flaminio. Dalle colonne di Repubblica però, Elisabetta Margiotta Nervi ha gelato Lotito:

«Se il Comune lo darà a Lotito, noi con l’appoggio delle associazioni sportive daremo battaglia. Lotito giustamente ha bisogno di 45 mila posti. Per realizzarli verrebbe meno l’aspetto estetico del Flaminio, che è perfettamente inserito nel quadrante. Le tribune formano un’onda che sembra adagiarsi accanto alla collina dei Parioli e ne riprende il movimento. Se il numero di seggiolini da 20 mila diventasse 40 mila, non sarebbe un altro stadio? E poi pensate alla copertura: l’impianto di Nervi verrebbe imprigionato e imbavagliato da una struttura esterna. Che poi mi chiedo dove sorgerebbe, c’è poco spazio per i piloni. Il Flaminio non può essere utilizzato come una sorta di zoccolo per metterci sopra un’altra arena. Non va distrutto, che non vuol dire non fare nulla: è un falso mito»