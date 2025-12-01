 Spalletti ricorda Pietrangeli: «Un campione e ci ha insegnato a vincere con passione, eleganza e sacrificio»
Connect with us

Hanno Detto Non solo Lazio

Spalletti ricorda Pietrangeli: «Un campione e ci ha insegnato a vincere con passione, eleganza e sacrificio»

Hanno Detto

Caressa sulla polemica per il rigore non concesso in Milan Lazio: «Avete sentito il tono di Collu? Ha cercato di fare fessi tutti. Non voglio mancargli di rispetto, ma penso questo»

Avversari Hanno Detto

Roma, Gasperini polemico nel post partita? «Contatto Rrahmani Koné? Queste entrate di solito sono fischiate»

Campionato Hanno Detto

Zazzaroni durissimo dopo Milan Lazio: «Collu è riuscito nell’impresa di rendere assegnabile un rigore discutibile»

Hanno Detto

Lazio, Castellanos di nuovo in campo contro il Milan: «Non il risultato che volevamo, ma felice di aver ripreso a giocare!»

Hanno Detto

Spalletti ricorda Pietrangeli: «Un campione e ci ha insegnato a vincere con passione, eleganza e sacrificio»

Lazio news 24

Published

7 secondi ago

on

By

Spalletti
Mg Lipsia (Germania) 24/06/2024 - Euro 2024 / Croazia-Italia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Luciano Spalletti

Spalletti ricorda Pietrangeli, mito del tennis azzurro: «Un campione e ci ha insegnato a vincere con passione, eleganza e sacrificio»

Domani i bianconeri tornano in campo per la Coppa Italia: appuntamento alle 21.00 allo Stadium contro l’Udinese.

Nel giorno di vigilia, lunedì 1 dicembre, Luciano Spalletti è intervenuto davanti ai media alle ore 16.00 per presentare la sfida. Ecco le parole sul tifoso biancoceleste e mito del tennis Nicola Pietrangeli, scomparso oggi:

Parla Spalletti – «Partirei dal salutare Pietrangeli, che è stato un campione e ci ha insegnato a vincere con passione, eleganza e sacrificio attraverso la sua qualità e cosa abbiamo ereditato dal suo modo di essere campione. Ci siamo ritrovati ad un livello top di tennis attuale. A me piaceva giocare a tennis e lo guardavo con occhio particolare».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.