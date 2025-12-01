Spalletti ricorda Pietrangeli: «Un campione e ci ha insegnato a vincere con passione, eleganza e sacrificio»

Spalletti ricorda Pietrangeli, mito del tennis azzurro: «Un campione e ci ha insegnato a vincere con passione, eleganza e sacrificio»

Domani i bianconeri tornano in campo per la Coppa Italia: appuntamento alle 21.00 allo Stadium contro l’Udinese.

Nel giorno di vigilia, lunedì 1 dicembre, Luciano Spalletti è intervenuto davanti ai media alle ore 16.00 per presentare la sfida. Ecco le parole sul tifoso biancoceleste e mito del tennis Nicola Pietrangeli, scomparso oggi:

Parla Spalletti – «Partirei dal salutare Pietrangeli, che è stato un campione e ci ha insegnato a vincere con passione, eleganza e sacrificio attraverso la sua qualità e cosa abbiamo ereditato dal suo modo di essere campione. Ci siamo ritrovati ad un livello top di tennis attuale. A me piaceva giocare a tennis e lo guardavo con occhio particolare».

