Futuro Pellegrini, il Como lo corteggia! In arrivo un’offerta? Cosa emerge

Futuro Pellegrini, si è in attesa di saperne di più! Il Como ha palesato un forte interesse, a breve potrebbe esserci un’offerta

Nel calcio moderno, le catene burocratiche e finanziarie pesano spesso più delle idee tattiche. La sessione estiva si apre sotto una nube densa per la dirigenza della Lazio, costretta a muoversi all’interno di un perimetro strettissimo e privo di margini di errore. Non si tratta di mancanza di ambizione, ma di freddi numeri: l’indice di liquidità impone una pianificazione rigidamente legata all’autofinanziamento, trasformando ogni potenziale operazione in un sofisticato incastro diplomatico.

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La trappola del mercato a saldo zero per la Lazio

Le regole del gioco sono diventate stringenti. La Lazio si prepara ad affrontare una sessione estiva complessa, condizionata dalla necessità assoluta di muoversi con un mercato a saldo zero. Questo vincolo rappresenta un limite importante per il club biancoceleste del presidente Claudio Lotito, chiamato a finanziare eventuali entrate esclusivamente attraverso le uscite precedenti e a valutare con estrema attenzione ogni situazione interna alla rosa. Senza una cessione pesante, i tesseramenti in entrata rimarranno bloccati, congelando di fatto le richieste dell’allenatore.

Il Como punta con decisione su Luca Pellegrini per la corsia mancina

In questo scenario di totale immobilismo forzato, la via d’uscita potrebbe arrivare da una delle calde neopromosse della massima serie. Il nome di Luca Pellegrini resta uno dei più caldi in chiave mercato. Il terzino è infatti considerato un profilo sacrificabile e in uscita, soprattutto alla luce del forte interesse manifestato dal Como. Il club lariano continua a seguire con grande attenzione il giocatore, individuato come il profilo perfetto per portare esperienza e freschezza sulla fascia.

L’offerta per strappare Luca Pellegrini alla Capitale

Dietro questa forte insistenza c’è una precisa richiesta tecnica della panchina lombarda. Il tecnico Cesc Fabregas vorrebbe puntare sul laterale biancoceleste per rafforzare la corsia mancina, inserendo in rosa un giocatore ancora giovane, ma già abituato a contesti di alto livello e palcoscenici internazionali. La prima offerta ufficiale da parte dei lariani potrebbe arrivare a breve sulla scrivania del Direttore sportivo Angelo Fabiani. A quel punto sarà fondamentale capire quale formula verrà proposta e quali cifre saranno messe sul tavolo: la Lazio, dal canto suo, dovrà valutare se l’operazione possa essere realmente utile per liberare in fretta un tesoretto di risorse fresche da reinvestire immediatamente.