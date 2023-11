Spalletti-Immobile, il retroscena: cosa ha fatto il CT prima delle convocazioni

Spalletti-Immobile: il CT ha chiamato l’attaccante della Lazio per spiegargli i motivi della mancata convocazione. Il retroscena

Come riportato dal Corriere dello Sport, Ciro Immobile, capitano della Lazio, non ha accettato di buon grado la mancata convocazione da parte di Spalletti per i prossimi impegni dell’Italia contro Macedonia e Ucraina.

L’ex tecnico del Napoli ha chiamato l’attaccante per motivargli la scelta dopo averlo investito del ruolo di capitano. Ad oggi Spalletti vede meglio Kean, Scamacca e Raspadori anche se per Ciro le porte restano aperte: con un’ottima seconda parte di stagione il posto per Euro 2024, in caso di qualificazione, è garantito.