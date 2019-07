Spal, il ds Vagnati: «Lazzari alla Lazio per più di 10 milioni, lui era contento di andare»

Il ds della Spal Davide Vagnati ha commentato il passaggio di Manuel Lazzari alla Lazio

Queste le parole di Vagnati durante la conferenza di presentazione dei nuovi acquisti in casa Spal: «Lazzari è stato venduto a più di dieci milioni, ma penso che la sua cessione sia stata valutata poco. Dico questo perché per me Manuel non ha valore. Stiamo parlando di un ragazzo che avrei sempre voluto nella mia squadra e fosse stato per noi avrebbe finito la carriera qui a Ferrara, perché se ci fossero state le possibilità di viaggiare ai livelli della Lazio lo avremmo tenuto. Ma non possiamo, siamo una realtà diversa ed è stato giusto dare questa possibilità a un giocatore che ha vissuta una favola: dalla D alla A con la stessa maglia. Ma era giusto che terminasse così. Lo abbiamo venduto a un prezzo che ritengo giusto e lui era contento di andare».