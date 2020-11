Luis Alberto continua a non essere preso in considerazione dalla Spagna di Luis Enrique.

Luis Alberto Romero Alconchel non è stato convocato da Luis Enrique per le sfide della Spagna in Nations League. La sosta delle nazionali sarà quindi sfruttata dal centrocampista spagnolo per ritrovare brillantezza a Formello dopo lo stop causa Covid-19. Anche Fabian Ruiz e Morata, tra i calciatori del nostro campionato, restano inspiegabilmente fuori lista nonostante il momento di strepitosa forma fisica.