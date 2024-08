Southampton Lazio, biancocelesti in PARTENZA per l’Inghilterra: inizia la MISSIONE inglese – VIDEO

Southampton Lazio, biancocelesti in partenza direzione Inghilterra, dove domani si giocherà la partita amichevole contro i Saints

Nella serata di domani la Lazio giocherà la sua penultima amichevole di questo pre-stagione prima dell’inizio ufficiale del campionato.

Biancocelesti attesi dalla sfida in casa degli inglesi del Southampton, con fischio d’inizio fissato per le 20.30 al St. Mary’s Stadium. Biancocelesti arrivati in queste ore a Fiumicino e partiti in direzione Inghilterra come si può vedere dal video condiviso dal club.