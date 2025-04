Soulè a DAZN: «Sono contento per il gol, peccato per il risultato. Dovevamo vincere»

L’attaccante della Roma ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita del derby della Capitale giocato contro l’Atalanta

Matias Soulè ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine del derby tra Lazio e Roma.

LE PAROLE – Sono contento per il gol, peccato per il risultato, ci serviva vincere. Dobbiamo ancora lavorare per raccogliere più punti possibile. Sono contento per lui, per i tifosi e per tutti quelli che ci sostengono. Peccato per il risultato perchè volevamo vincerla. C’è tanto da lavorare e da migliorare, anche sotto porta dobbiamo fare più gol.