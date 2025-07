Lazio, Guendouzi si conferma un “totem” per la Lazio: è inamovibile per mister Sarri! Il focus

Lazio, Guendouzi si conferma un “totem” per la nuovo Lazio: è inamovibile per il nuovo tecnico Maurizio Sarri! Il punto e le ultime

Matteo Guendouzi si conferma un “totem” per la Lazio, un inamovibile per mister Sarri, come già lo era stato per Baroni. Il centrocampista francese, affiancato da Nicolò Rovella – suo grande amico e partner di reparto – formerà il cuore del centrocampo biancoceleste per la prossima stagione, salvo ribaltoni di mercato. La loro missione sarà sostenere il centrocampo di Sarri e provare a confermarsi e ripetersi sugli altissimi livelli di rendimento toccati nel 2024/25, nonostante una chiara e inevitabile flessione negli ultimi due mesi.

La carriera di Guendouzi con la nazionale francese, seppur con sole 14 presenze in quattro anni, dimostra la fiducia che il CT Deschamps ripone in lui, avendolo convocato quasi sempre da quando ha debuttato nel 2021. La concorrenza tra i Bleus è altissima, con un reparto composto da nomi del calibro di Tchouameni, Rabiot, Zaire Emery e Koné, oltre a tanti altri talenti emergenti. L’ex OM ha chiuso la sua stagione con la Francia alle Final Four di Nations League in Germania, entrando nel finale contro la Spagna.

La sua unica vetrina per mettersi in mostra e non perdere il posto in nazionale sarà il campionato di Serie A, campionato che Didier Deschamps conosce benissimo, e la Coppa Italia. Il suo duello in campo con Rovella, che ha fatto epoca nel novembre scorso durante l’ultimo Italia-Francia di Nations League a San Siro, sottolinea non solo l’amicizia ma anche la feroce competitività che li lega, un mix che sarà fondamentale per la Lazio nella prossima stagione, come riporta il Corriere dello Sport.