Lazio, se i biancocelesti sono fermi i romanisti vogliono a tutti i costi comprare quel giocatore - Lazio News 24

Roma attiva sul mercato: Tagliafico per la fascia sinistra e Zelezny come terzo portiere. Si muovono i rivali della Lazio

I rivali della Lazio non stanno a guardare. Dopo la cessione di Maxim De Cuyper al Brighton, la Roma accelera per trovare un nuovo esterno sinistro. Tra i nomi valutati dalla dirigenza giallorossa spicca quello di Nicolas Tagliafico, terzino argentino rimasto svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Lione. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, la Roma sarebbe in pole position per assicurarsi il giocatore a parametro zero.

Non manca però la concorrenza: club come Siviglia, West Ham ed Everton osservano attentamente la situazione, pronti a inserirsi nella corsa al laterale mancino. La Roma, però, sembra aver mosso i passi giusti per convincere il campione del mondo 2022 a scegliere la Capitale. Un colpo che rafforzerebbe ulteriormente la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, e che manderebbe un chiaro segnale ai diretti rivali della Lazio in ottica campionato.

Nel frattempo, il club giallorosso ha definito un altro innesto: Radosław Dominik Zelezny sarà il nuovo terzo portiere. Il classe 2006, reduce da una buona stagione nella Primavera della Juventus, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione. Il giovane portiere polacco prenderà il posto di Renato Marin, il brasiliano che ha scelto di non rinnovare con la Roma per accasarsi al Paris Saint-Germain.

Zelezny ha salutato la Juventus e si è detto entusiasta della nuova avventura. Negli scorsi mesi era stato vicino al Siviglia, ma il cambio di direzione sportiva del club andaluso ha interrotto la trattativa. Ora, invece, è pronto a iniziare un nuovo capitolo con la maglia della Roma.

Con questi movimenti, i rivali della Lazio dimostrano grande attivismo sul mercato. La Roma sta cercando di costruire una rosa competitiva per affrontare al meglio la prossima stagione e tenere testa ai biancocelesti sia in campionato che nelle competizioni europee.