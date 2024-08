Sorteggi Europa League Lazio, il girone COMPLETO: le avversarie dei biancocelesti nella prossima competizione europea

Nella giornata di oggi la Lazio ha scoperto le squadre che affronterà nella prossima edizione dell’Europa League. Il club biancoceleste non è stato particolarmente agevolato dal sorteggio andato in scena a Monte Carlo: tra le sfide più toste ci sono Porto ed Ajax. Di seguito la lista completa delle avversarie:

Lazio: Porto (C), Ajax (T), Real Sociedad (C), Braga (T), Ludogorets (C), Dinamo Kiev (T), Nizza (C), Twente (T).