Sorteggi Champions League diretta LIVE e streaming: dove vederli

Sorteggi Champions League diretta LIVE e streaming: dove seguire gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Tutti i dettagli

Alle 12 la Lazio di Maurizio Sarri conoscerà il proprio avversario negli ottavi di Champions League.

Come guardare il sorteggio in tv e in streaming? Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com, ma sarò visibile anche su Sky Sport (via app anche su Sky Go e Now Tv), su Prime Video e su Mediaset Infinity. Cerimonia disponibile anche in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre.