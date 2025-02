Sorrentino a Juventusnews24.com: «Corsa alla Champions? Mancano tante partite. È un obiettivo per i bianconeri»

Stefano Sorrentino, ex portiere di Serie A, ha parlato così ai microfoni di Juventusnews24 della corsa Champions

Intervenuto ai microfoni di Juventusnews24, Stefano Sorrentino ha parlato così della lotta Champions, alla quale partecipa anche la Lazio:

PAROLE – «Quest’anno non si ha ancora la certezza della quinta classificata alla prossima Champions League. I punti adesso iniziano ad essere diversi: ci sono ancora tante partite da qua alla fine. Come ripeto sempre questo è un anno zero per la Juventus a livello di staff, dirigenza e squadra: l’obiettivo primario resta quello di gettare le basi per un futuro importante. I risultati sono fondamentali».

L’INTERVISTA INTEGRALE A SORRENTINO SU JUVENTUSNEWS24