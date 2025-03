Solet Lazio, per la difesa spunta il francese dell'Udinese

Condividi via email

Solet Lazio, Fabiani per il ruolo di difensore osserva e punta con particolare attenzione al calciatore dell’Udinese: i dettagli

L’obiettivo della Lazio è concludere al meglio la stagione, e sul piatto ci sono ancora la qualificazione Champions e il proseguo in Europa League per i biancocelesti. Il club però guarda anche al futuro e alla prossima sessione di calciomercato.

Lo sa bene il ds delle aquile Fabiani, il quale starebbe secondo quanto riporta Calciomercato.com, lavorando su ben tre nomi e tra questi c’è Solet attualmente all’Udinese. Il sito sportivo spiega che il difensore francese è l’identikit idoneo per rinfrescare la difesa laziale per la prossima annata e non solo.

Lo stesso sito spiega che il calciatore piace, ma al momento non risulterebbe esserci nulla di concreto a livello di trattativa, ma in caso di addio sia a Gila che a Gigot, il club biancoceleste tratterebbe con l’Udinese per l’acquisto del ragazzo.