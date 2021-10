Inzaghi torna all’Olimpico: ecco com’era la sua prima Lazio – FOTO

Simone Inzaghi tornerà sabato da avversario all’Olimpico, in quella che è stata da sempre casa sua: ma com’era la sua Lazio 5 anni fa?

Mancano solo due giorni al grande ritorno di Simone Inzaghi all’Olimpico: il grande ed indimenticato ex calcherà per la prima volta da avversario quel prato che è stata casa sua prima da giocatore e poi da allenatore nel quinquennio 2016-2021.

Ma com’era la prima Lazio dell’Inzaghi tecnico biancoceleste? DAZN lo ha ricordato con un simpatico post sul proprio profilo Instagram: Marchetti in porta, Gentiletti, Bisevac, Lulic e Patric in difesa. Biglia, Parolo e Onazi nei tre di centrocampo e l’attacco composto da Keita e Candreva a supporto di Miroslav Klose. Una formazione molto diversa da quello di oggi ma con determinati calciatori, come Patric e Felipe Anderson che entrò nella ripresa, ancora presenti.