Inzaghi scherza: «Poker di Lautaro? Meglio il mio con la Lazio»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter ed ex Lazio, ha commentato il poker di Lautaro alla Salernitana: l’ironia dell’allenatore

Nel post-partita di Salernitana-Inter, Simone Inzaghi ha scherzato a Sky sul poker segnato da Lautaro Martinez paragonandolo a quello da lui realizzato in Champions League con la maglia della Lazio:

«Lautaro deve semplicemente continuare così. Aveva bisogno di rifiatare, ma non molla mai: ha fatto 4 gol ma la squadra gli ha dato ottimi palloni. Il suo poker più bello del mio? No, no sono più belli i gol che ho fatto io, anche perché ho pure sbagliato il rigore».