Simone Inzaghi e il ritorno all’Olimpico: la Nord prepara l’accoglienza

Simone Inzaghi tornerà con l’Inter all’Olimpico dopo la brusca separazione della scorsa estate: la Nord non pensa alla contestazione

Simone Inzaghi si prepara a vivere l’atteso ritorno all’Olimpico. La settimana che inizia oggi si preannuncia essere come una delle più lunghe della sua vita. Dal dietrofront sul rinnovo, con Lotito rimasto scottato, sono passati appena 4 mesi. Inzaghi, come rivela il Corriere dello Sport, avrebbe evitato volentieri l’incrocio con la squadra del suo cuore a poche giornate dall’inizio del campionato. Il rapporto con Tare è rimasto ottimo: i due si sono incontrati e abbracciati a Milano nell’ultimo giorno di calciomercato, lo scorso 31 agosto.

La Curva Nord è pronta a preparare un’accoglienza degna all’ex condottiero, capace in cinque anni di vincere tre trofei e riportare il club in Champions dopo tredici anni. Inzaghi non si aspetta contestazioni o fischi: del resto quando Mihajlovic torna all’Olimpico viene sempre subissato di applausi. Manca una settimana all’incrocio del cuore: Simone è pronto a imcontrare di nuovo la sua creatura.