Simeone Lazio, la pista può riprendere QUOTA! La RICHIESTA della punta che fa FELICE Fabiani

Simeone-Lazio, la pista può riprendere quota? L’attaccante ha chiesto a De Laurentiis di essere liberato per giocare di più

Come riporta Il Mattino, la pista Simeone va attentamente seguita nel calciomercato Lazio estivo. L’attaccante infatti, accostato ai biancocelesti come possibile sostituto di Immobile, avrebbe chiesto a De Laurentiis di essere liberato per giocare di più.

Il patron dei campani avrebbe dato il suo ok anche se l’idea di cederlo ad una diretta concorrente non lo fa impazzire. L’ipotesi va comunque monitorata nel corso delle prossime settimane. L’ex Verona era stato già cercato dal club di Lotito anche nelle ultime due estati: sarà la volta buona?