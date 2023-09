Simeone: «I tifosi laziali sono sempre nel mio cuore, spero domani sia una festa per il calcio»

Simeone, il cholo ha rilasciato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio alcune dichiarazioni sui tifosi biancocelesti

Alla vigilia della delicata sfida contro la Lazio che apre la Champions per l’Atletico, Simeone in conferenza lascia per qualche minuto l’ascia di rivalità visto il match, per parlare dei tifosi laziali che non ha mai dimenticato

TIFOSI LAZIALI – Tifosi? Sento lo stesso affetto che tutta la gente laziale sempre mi ha dato. Domani sarà una bellissima partita, speriamo ci sia uno stadio pieno. Bello tornare a vedere la Lazio in Champions, mi aspetto una bella giornata di calcio”