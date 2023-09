Sarri, il silenzio stampa dura poco: domani costretto a parlare. Ecco perchè

Maurizio Sarri non ha parlato dopo la disfatta di ieri sul campo della Juve: domani però il tecnico tornerà in conferenza

Come ricorda anche Il Messaggero, la Lazio si è chiusa in silenzio stampa dopo la sconfitta subita ieri contro la Juve, usando la scusa di presunti torti arbitrali per giustificare questa scelta.

Non ha parlato neanche negli spogliatoi Maurizio Sarri, che già domani sarà però costretto ad interrompere questo suo mutismo improvviso. Sarà infatti vigilia di Champions per i biancocelesti, attesi martedì dalla sfida con l’Atletico e, per obblighi UEFA, il tecnico dovrà presentarsi in conferenza stampa.