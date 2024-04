Shock in Turchia, il Fenerbahce di Bonucci e Dzeko abbandona il campo dopo 1′ di gioco: i dettagli

Shock in Turchia, il club turco durante una partita di Supercoppa ha lasciato per protesta il terreno di gioco: il motivo

La situazione in casa Fenerbahce non è delle più semplici, con il club turco che ha manifestato la volontà nei giorni scorsi di abbandonare il campionato turco e iscriversi in altri tornei tra cui la liga. Il club inoltre continua la sua protesta contro quanto accaduto a Trabzon con i giocatori turchi che sono stati aggrediti, e infatti durante il match con il Galatasaray dopo neanche un minuto di gioco i calciatori sono usciti dal campo, per subentrare l’Under 19